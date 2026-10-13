Собянин: роботическая хирургия стала частью системы медицинской помощи Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роботическая хирургия стала неотъемлемой частью системы здравоохранения Москвы, а число таких операций за последние пять лет увеличилось в четыре раза. Об этом в MAX сообщил Сергей Собянин.

За первое полугодие 2026 года в городских больницах провели более 2,5 тысячи роботических вмешательств – на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Роботические системы применяют в онкологии, общей хирургии, травматологии, ортопедии, акушерстве и гинекологии. Технологии позволяют выполнять сложные операции с высокой точностью, в том числе в труднодоступных зонах. При этом все ключевые решения во время вмешательства принимает хирург.

Сейчас такие операции доступны в 10 московских стационарах. В городской клинической больнице № 67 имени Л. А. Ворохобова роботизированный комплекс используют для проведения сложных операций на позвоночнике.

Еще одно направление развивается в больнице № 31 имени академика Г. М. Савельевой. Там впервые в России начали выполнять эндопротезирование тазобедренного сустава с помощью полностью автоматической роботической системы. Теперь эту технологию распространяют на другие столичные стационары.

По словам Собянина, город продолжает расширять применение передовых методов лечения и внедрять их в повседневную практику больниц, чтобы сделать высокотехнологичную медицинскую помощь доступнее для пациентов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил, что правительство утвердило Стратегию развития спортивной медицины, рассчитанную до 2030 года и на перспективу до 2036-го. Документ, разработанный по поручению Владимира Путина, направлен на достижение национальной цели по сохранению населения и укреплению здоровья людей.