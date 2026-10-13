В России утвердили стратегию развития спортивной медицины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство России утвердило стратегию развития спортивной медицины, рассчитанную до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава кабмина рассказал об утверждении документа 13 октября на совещании с вице-премьерами. По его словам, стратегию разработали по поручению Владимира Путина.

Ранее Минздрав России подготовил программу профессиональной переподготовки нутрициологов. Согласно документу, учиться смогут только граждане с высшим или средним медицинским образованием.

Отдельный модуль посвятят технологии приготовления блюд для здорового рациона. Кроме того, будущие специалисты изучат теорию спортивного питания и БАДов. На практике нутрициологам предстоит консультировать детей, взрослых и целые коллективы, а также заниматься санитарно-гигиеническим просвещением населения.