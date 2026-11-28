28 ноября, 14:03Происшествия
Отец умершей от истощения девочки в Вологде арестован на два месяца
Фото: MAX/"Следком"
Суд в Вологодской области отправил под стражу многодетного отца, чья 5-летняя дочь умерла от истощения. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемого. Он пробудет под стражей до 25 января 2027 года.
При этом сторона защиты планирует обжаловать данное решение.
О смерти девочки в Вологде стало известно 26 ноября. Ее 7-летнего брата доставили в больницу, он также был истощен.
После этого следователи возбудили уголовные дела по статьям об убийстве и халатности, а многодетных родителей задержали. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Позже мать рассказала, что не обращалась к врачам, так как хотела откормить детей кашей. В настоящее время еще 10 братьям и сестрам ничего не угрожает.
В Госдуме планируют запросить объяснения у органов опеки. Председатель СК Александр Бастрыкин также потребовал представить ему доклад о ходе расследования.