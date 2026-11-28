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Россия ведет переговоры о запуске прямого авиасообщения с Малайзией, сообщил глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров в интервью ТАСС.

Еще в октябре авиакомпания Red Wings сообщала журналистам, что изучает возможность пустить чартеры из Москвы на остров Лангкави в Малайзии летом 2027 года.

Перелеты планируется выполнять в партнерстве с туроператорами при поддержке министерства туризма, искусств и культуры Малайзии. В авиакомпании также отмечали, что имеют допуск на полеты по этому направлению.

При этом еще в мае Минтранс РФ сообщал, что чартерную программу с Малайзией перенесли – заказчика от туротрасли не нашлось.

Ранее Россия предложила Индии увеличить число прямых авиарейсов до 71 в неделю. В частности, авиакомпании "Сибирские авиалинии" и "Уральские авиалинии" активно прорабатывают возможность запуска регулярных рейсов в Дели из Новосибирска и Екатеринбурга.

