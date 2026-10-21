Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:55

Транспорт

Россия предложила Индии увеличить число прямых авиарейсов

Фото: depositphotos/nitinut380

Россия предложила Индии увеличить число прямых авиарейсов до 71 в неделю. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на посла РФ в республике Дениса Алипова.

В частности, по словам дипломата, авиакомпании "Сибирские авиалинии" и "Уральские авиалинии" активно прорабатывают возможность запуска регулярных рейсов в Дели из Новосибирска и Екатеринбурга.

Посол отметил, что потребность в расширении авиасообщения между странами сейчас актуальна. Россия заинтересована как в наращивании объема авиаперевозок, так и в расширении их географии. Это будет способствовать не только удобству трудовых мигрантов, но и росту деловых, туристических и культурных обменов.

В настоящее время между Россией и Индией действует около 15 рейсов в неделю, напомнил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

В апреле южнокорейская авиакомпания Korean Air выразила готовность рассмотреть возможность возобновления прямого авиасообщения с РФ. Однако тогда в компании уточнили, что считают возможным обсуждение этой темы при улучшении ситуации.

Тем не менее в МИД РФ заявили, что оценивать итоги переговоров о возобновлении прямого авиасообщения с Южной Кореей пока рано. В ведомстве подчеркнули, что диалог, если он и идет, ведется между авиационными властями и компаниями.

"Аэрофлот" начал выполнять регулярные рейсы между Москвой и вьетнамским курортом Фукуок

Читайте также


транспорт

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика