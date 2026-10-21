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Россия предложила Индии увеличить число прямых авиарейсов до 71 в неделю. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на посла РФ в республике Дениса Алипова.

В частности, по словам дипломата, авиакомпании "Сибирские авиалинии" и "Уральские авиалинии" активно прорабатывают возможность запуска регулярных рейсов в Дели из Новосибирска и Екатеринбурга.

Посол отметил, что потребность в расширении авиасообщения между странами сейчас актуальна. Россия заинтересована как в наращивании объема авиаперевозок, так и в расширении их географии. Это будет способствовать не только удобству трудовых мигрантов, но и росту деловых, туристических и культурных обменов.

В настоящее время между Россией и Индией действует около 15 рейсов в неделю, напомнил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

В апреле южнокорейская авиакомпания Korean Air выразила готовность рассмотреть возможность возобновления прямого авиасообщения с РФ. Однако тогда в компании уточнили, что считают возможным обсуждение этой темы при улучшении ситуации.

Тем не менее в МИД РФ заявили, что оценивать итоги переговоров о возобновлении прямого авиасообщения с Южной Кореей пока рано. В ведомстве подчеркнули, что диалог, если он и идет, ведется между авиационными властями и компаниями.