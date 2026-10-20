МИД РФ назвал разговоры о возобновлении рейсов с Южной Кореей преждевременными

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Оценивать итоги переговоров о возобновлении прямого авиасообщения с Южной Кореей пока рано. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко, передает РИА Новости.

По словам дипломата, диалог, если он и идет, ведется между авиационными властями и компаниями.

Южнокорейская авиакомпания Korean Air в апреле выразила готовность рассмотреть возможность возобновления прямого авиасообщения с РФ. Однако тогда в компании уточнили, что считают возможным обсуждение этой темы при улучшении ситуации.

Кроме того, Минтранс России продолжает работу над расширением географии международных рейсов. В настоящее время такие полеты выполняются в 37 стран.