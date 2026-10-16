В Италии замедлилось авиасообщение из-за сбоев в передаче данных

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Воздушное движение по всей Италии значительно замедлилось из-за сбоев в системе передачи данных, которая обеспечивает работу служб управления воздушным движением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по контролю за воздушным пространством и гражданской авиацией (ENAV).

Ведомство заявило, что за аномалией не стоят хакерские атаки или акты саботажа. Для обеспечения безопасности полетов были введены меры по регулированию воздушного потока.

Сбои в воздушном сообщении в последние месяцы фиксировали и в других странах. В частности, серьезные нарушения происходили в Великобритании.

Ранее в Госдуме предложили обязать авиакомпании бесплатно информировать пассажиров об изменениях в расписании рейсов с помощью СМС. В сообщении предлагается указывать номер и маршрут рейса, первоначальное и предполагаемое новое время вылета. Кроме того, авиакомпании должны будут фиксировать время отправки СМС.