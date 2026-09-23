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23 сентября, 15:50

Транспорт

Korean Air готова рассмотреть возможность возобновления рейсов в Россию

Фото: depositphotos/kasto

Южнокорейская авиакомпания Korean Air по-прежнему готова рассмотреть возможность возобновления прямого авиасообщения с Россией, передает РИА Новости.

Korean Air в апреле выразила готовность рассмотреть такую инициативу. Однако тогда в компании заявили, что считают возможным обсуждение этой темы при улучшении ситуации.

"Наша позиция, которую мы озвучивали в апреле этого года, никак не поменялась", – сказали в Korean Air.

Также сообщалось, что Россия и Пакистан ведут работу по запуску прямого авиасообщения между странами. Посол Пакистана в РФ Файсал Нияз Тирмизи подчеркнул, что для развития бизнеса необходимы два элемента: рейсы и логистика.

Минтранс России продолжает работу над расширением географии международных рейсов. В настоящее время международные полеты выполняются в 37 стран.

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