Korean Air готова рассмотреть возможность возобновления рейсов в Россию

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Южнокорейская авиакомпания Korean Air по-прежнему готова рассмотреть возможность возобновления прямого авиасообщения с Россией, передает РИА Новости.

Korean Air в апреле выразила готовность рассмотреть такую инициативу. Однако тогда в компании заявили, что считают возможным обсуждение этой темы при улучшении ситуации.

"Наша позиция, которую мы озвучивали в апреле этого года, никак не поменялась", – сказали в Korean Air.

Также сообщалось, что Россия и Пакистан ведут работу по запуску прямого авиасообщения между странами. Посол Пакистана в РФ Файсал Нияз Тирмизи подчеркнул, что для развития бизнеса необходимы два элемента: рейсы и логистика.

Минтранс России продолжает работу над расширением географии международных рейсов. В настоящее время международные полеты выполняются в 37 стран.