Базовая ставка техсбора на смартфоны в РФ составит 373 рубля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Минпромторг опубликовал проект приказа, устанавливающий базовые ставки технологического сбора на электронную технику. В соответствии с документом, на один смартфон ставка составит 373 рубля.

Для ноутбуков и планшетных компьютеров базовая ставка – 746 рублей за единицу, для ряда телефонных аппаратов – 37 рублей. Размер сбора будет зависеть от того, содержатся ли сведения о товарном знаке и модели в государственной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих маркировке.

Например, для ноутбуков при наличии информации ставка составит 500 рублей, при ее отсутствии – 992 рубля. Для смартфонов эти значения равны 250 и 496 рублей соответственно.

В пояснительной записке говорится, что в рамках пилотного проекта сбор планируется распространить лишь на конечную радиоэлектронную продукцию, для которой обязательная маркировка уже введена, и применять при этом минимальные размеры ставок.

Ранее сообщалось, что технологический сбор пойдет на меры дополнительной государственной поддержки для субъектов деятельности в сфере радиоэлектронной промышленности.

Сбор собирались взимать с 1 сентября, но срок был перенесен на 1 декабря по итогам обсуждения с отраслевыми, торговыми и производственными объединениями. В Минпромторге рассказали, что в министерство поступали обращения с просьбой о дополнительном времени для адаптации бизнес-процессов при параллельном внедрении маркировки.

