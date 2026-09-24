Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 20:32

Технологии

Базовая ставка техсбора на смартфоны в РФ составит 373 рубля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Минпромторг опубликовал проект приказа, устанавливающий базовые ставки технологического сбора на электронную технику. В соответствии с документом, на один смартфон ставка составит 373 рубля.

Для ноутбуков и планшетных компьютеров базовая ставка – 746 рублей за единицу, для ряда телефонных аппаратов – 37 рублей. Размер сбора будет зависеть от того, содержатся ли сведения о товарном знаке и модели в государственной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих маркировке.

Например, для ноутбуков при наличии информации ставка составит 500 рублей, при ее отсутствии – 992 рубля. Для смартфонов эти значения равны 250 и 496 рублей соответственно.

В пояснительной записке говорится, что в рамках пилотного проекта сбор планируется распространить лишь на конечную радиоэлектронную продукцию, для которой обязательная маркировка уже введена, и применять при этом минимальные размеры ставок.

Ранее сообщалось, что технологический сбор пойдет на меры дополнительной государственной поддержки для субъектов деятельности в сфере радиоэлектронной промышленности.

Сбор собирались взимать с 1 сентября, но срок был перенесен на 1 декабря по итогам обсуждения с отраслевыми, торговыми и производственными объединениями. В Минпромторге рассказали, что в министерство поступали обращения с просьбой о дополнительном времени для адаптации бизнес-процессов при параллельном внедрении маркировки.

Читайте также


технологии

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

Родители скрывают задержки развития своих детей от школ

Они опасаются, что официальный статус заболевания осложнит ребенку жизнь

В результате педагоги сталкиваются с серьезной нагрузкой

Читать
закрыть

Самозанятым россиянам хотят повысить налоги

Изменения могут затронуть тех, кто зарабатывает сотни тысяч рублей в месяц

Однако эксперты уверены: люди станут соотносить обязательства и ставки по другим налоговым режимам

Читать
закрыть

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика