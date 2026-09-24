Минпромторг опубликовал перечень подпадающей под взимание техсбора продукции

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Минпромторг России опубликовал проект приказа о технологическом сборе, который утверждает перечень промышленной продукции, за которую уплачивается сбор, его размеры и методику их определения, сообщили в пресс-службе министерства.

Ставки сбора будут дифференцированными. Их размер зависит от вида продукции и от того, включены ли товарный знак или модель такой продукции в справочник товарных знаков и моделей.

В министерстве пояснили, что цель такого подхода – нивелировать инфляционные риски, связанные с взиманием технологического сбора, и защитить сегменты потребительского рынка электронной и радиоэлектронной продукции, которые наиболее подвержены влиянию нового платежа.

Поступления от технологического сбора направят на реализацию мер дополнительной государственной поддержки субъектам деятельности в сфере радиоэлектронной промышленности.

Сбор планировали взимать с 1 сентября, но срок перенесли на 1 декабря после обсуждения с отраслевыми, торговыми и производственными объединениями. В Минпромторге рассказали, что в министерство поступали обращения о необходимости дать дополнительное время на адаптацию бизнес-процессов при параллельном внедрении маркировки.

Перенос дает предприятиям возможность подготовить инфраструктуру, не столкнуться с наложением регуляторных нагрузок и встроить платеж в ценообразование.

Ранее Минпромторг России напомнил: с 1 января 2027 года планируется повышение утилизационного сбора на автомобили. Ставки проиндексируют на 10–20% в зависимости от категории транспортных средств. Поэтапное увеличение ставок нацелено на создание предсказуемых условий для принятия инвестиционных решений, реализации совместных промышленных инициатив и стимулирования локализации производства в стране.

