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08 октября, 15:16

Общество

Минпросвещения РФ расширит формат обучения в детсадах

Фото: пресс-служба комплекса социального развития Москвы

Министерство просвещения России изменит подход к обучению в детских садах в рамках нового стандарта. Воспитанники будут осваивать знания через игру, творчество, чтение, наблюдения и опыты, сообщает РИА Новости со ссылкой на победительницу конкурса "Воспитатель года – 2026" Елену Бербину.

До этого руководитель Минпросвещения Сергей Кравцов говорил, что стандарт для детсадов будет обновлен. Главный упор сделают не на заучивании букв и цифр, а на приобщении к родной культуре, литературе, традициям и моральным ориентирам.

Бербина пояснила, что в новом ФГОС дошкольного образования обучающая составляющая останется, она станет частью более широкого процесса развития личности. В детском саду ребята учатся через игру, творчество, чтение, наблюдения, опыты, беседы и совместные дела.

Она привела пример: играя в магазин, ребенок считает, сравнивает, договаривается и распределяет роли. Слушая сказку, он развивает речь и воображение, а также обсуждает поступки персонажей.

По словам Бербиной, задача детсада – подготовить ребенка к школе психологически и эмоционально, научить его включаться в новую деятельность, общаться со взрослыми и сверстниками, следовать правилам, преодолевать трудности и быть самостоятельным.

"Систематическое же обучение чтению и письму относится уже к школе. Задача детского сада шире: сформировать у ребенка готовность учиться и желание это делать", – подчеркнула Бербина.

Ранее Кравцов отмечал, что новые детсады и современная дошкольная инфраструктура служат для родителей важным стимулом для рождения второго и последующих детей. По его словам, развитие инфраструктуры остается одной из главных составляющих в системе дошкольного образования.

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