Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 октября, 06:36

Общество

Кравцов назвал новые детсады стимулом для расширения семьи

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

Новые детсады и современная дошкольная инфраструктура служат для родителей важным стимулом для рождения второго и последующих детей. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Новые детские сады – это не только инвестиции в будущее общества. Это важнейшая опора общества сегодняшнего. Для родителей возможность обеспечить своего ребенка местом в безопасном современном детском саду является важным стимулом для рождения второго и последующих детей", – приводит ТАСС слова Кравцова.

Министр добавил, что развитие инфраструктуры остается одной из главных составляющих в системе дошкольного образования.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения России создаст перечень средств обучения и воспитания для детских садов, включая игры и игрушки, к 1 сентября 2027 года. Работа опирается на запросы самих воспитателей, которые обозначили такую потребность.

В 2027 году в России также стартует президентский проект "Заведующие детскими садами". Ключевая задача инициативы – создание унифицированной методической базы для профессионального роста заведующих и директоров детских садов.

Минпросвещения РФ усилит внимание к культуре и нравственному воспитанию в детсадах

Читайте также


общество

Как правильно подготовить автомобиль к зиме?

Важно провести полный осмотр автомобиля, посетить технический центр и проверить все жидкости

Стоит смазать силиконом все резиновые уплотнители

Читать
закрыть

Как новые правила экспорта машин из КНР отразятся на российском рынке?

Эксперты уверены: меры касаются автомобилей, которые вывозятся под видом бывших в употреблении

Читать
закрыть

Токсичные вещества нашли в популярных кормах для животных

Специалисты из Колорадо проверили 100 продуктов от 62 брендов

Свинец был обнаружен в 99% продуктов, кадмий – в 96%, а мышьяк – в 94%

Читать
закрыть

Обвал цен на iPhone 18 Pro заметили в России

Стоимость в столичном торговом комплексе "Горбушка" упала до 109 тысяч рублей

Читать
закрыть

Может ли молодежь свергнуть правительства в Европе?

Акции сопровождаются столкновениями с полицией

Однако эксперты уверены: граждане бунтуют, создается видимость свободы и демократии, но результат – нулевой

Читать
закрыть

Почему россияне скупают лекарства с железом?

Граждане уверены: увеличение гемоглобина даст возможность быть более выносливым

Однако эксперты уточняют: дефицит железа выявляется по результатам анализов крови

Читать
закрыть

Новые подробности убийства бизнесвумен и ее дочери в Москве

Преступление мог совершить сожитель 53-летней женщины, который при этом расчленил своих жертв

Читать
закрыть

В России предложили объединить майские праздники за счет других

Разрыв между 1 и 9 мая часто мешает спланировать отдых

Однако в Госдуме уверены: идея является избыточной

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика