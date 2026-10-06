Кравцов назвал новые детсады стимулом для расширения семьи

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Новые детсады и современная дошкольная инфраструктура служат для родителей важным стимулом для рождения второго и последующих детей. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Новые детские сады – это не только инвестиции в будущее общества. Это важнейшая опора общества сегодняшнего. Для родителей возможность обеспечить своего ребенка местом в безопасном современном детском саду является важным стимулом для рождения второго и последующих детей", – приводит ТАСС слова Кравцова.

Министр добавил, что развитие инфраструктуры остается одной из главных составляющих в системе дошкольного образования.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения России создаст перечень средств обучения и воспитания для детских садов, включая игры и игрушки, к 1 сентября 2027 года. Работа опирается на запросы самих воспитателей, которые обозначили такую потребность.

В 2027 году в России также стартует президентский проект "Заведующие детскими садами". Ключевая задача инициативы – создание унифицированной методической базы для профессионального роста заведующих и директоров детских садов.

