Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Погода может помешать жителям Москвы и Подмосковья увидеть бобровую луну во вторник, 24 ноября. К такому выводу, основываясь на прогнозах Гидрометцентра России, пришел ТАСС.

В ночь на 24-е и 25-е число в столице и области ожидается облачная погода с осадками. При этом в ночные часы среды снегопад может быть сильным. Причиной непогоды синоптики называют балканский циклон, который подходит с юга.

Бобровое суперлуние, как ожидалось, должно было выглядеть наиболее эффектно после 17:00, когда спутник окажется рядом с линией горизонта. Луна в это время могла бы казаться красноватой.

Необычное название бобровой луны не имеет отношения к профессиональной астрономии. Оно связано с традициями коренных народов Северной Америки – они заметили, что в ноябре бобры начинают активно готовиться к зиме.

Из-за надвигающейся метели и гололедицы в Москве объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с утра 24 ноября до конца дня 25 ноября. Порывы ветра на фоне снегопада могут достигать 15 метров в секунду. При этом, согласно прогнозам, к концу рабочей недели высота снежного покрова достигнет в среднем около 10 сантиметров.