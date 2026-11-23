Зима приходит в столичный регион, сообщили эксперты. Каким будет грядущий сезон и что ждать от погоды в ближайшее время, разбиралась Москва 24.

Стихия разыграется

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Уже вторую неделю москвичи наблюдают предвестников настоящей зимы. Например, в минувшую среду, 18 ноября, снежный покров в столице достиг высоты 2 сантиметров. Причем этот показатель был зафиксирован сразу на нескольких площадках: как на базовой метеостанции ВДНХ, так и в пределах города – на Балчуге и в Тушине. Уже на следующий день только на ВДНХ за 12 часов выпало 6 миллиметров осадков, благодаря чему снежный покров в столице местами вырос до 4 сантиметров.

На этом стихия останавливаться не собирается. Как заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, 24 ноября в Москве стоит ждать более существенного покрова, высота которого может достигнуть 7 сантиметров. Причем именно этот день специалисты также ознаменовали переходным, то есть осень окончательно уступит место настоящей зиме.

В связи с прогнозом в столице даже объявили желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать с 09:00 вторника, 24 ноября, до конца суток среды.

Дептранс Москвы призвал столичных водителей пересесть на городской транспорт. Причем это касается не только понедельника, 23-го, но и 24 и 25 ноября. Специалисты уточнили, что сложные погодные условия и ухудшение видимости снизят среднюю скорость движения на дорогах, из-за чего время в пути заметно вырастет.

Если отказаться от машины невозможно, водителям рекомендуют воздержаться от выездов в часы пик – с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. Кроме того, москвичам посоветовали строго соблюдать скоростной режим, держать увеличенную безопасную дистанцию и избегать резких маневров.

Грядет настоящая зима

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Как уточнил Москве 24 синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин, в столичном регионе погода на неделе будет определяться выходом южного циклона, который принесет умеренные, а местами и сильные снегопады.

Наиболее существенные осадки придутся на вторую половину дня вторника, 24-го числа, и продолжатся в течение всех суток в среду, захватив еще почти целый четверг.





Александр Ильин синоптик прогностического центра "Метео" Общее количество осадков за этот период составит от 11 до 16 миллиметров, что к исходу рабочей недели сформирует высоту снежного покрова около 10 сантиметров в среднем. Хотя местами, в юго-восточных районах Московской области, снег будет идти значительно интенсивнее.

Кроме того, во вторник и в среду ветер в порывах станет усиливаться до 11–16 метров в секунду. При такой скорости может начаться метель, которая приведет к снежным заносам на открытых участках дорог и образованию гололедицы.

Эксперт подчеркнул, что температурный фон также сменится на зимний. Если 23 ноября столбик термометра еще держится близко к нулю с небольшой положительной составляющей, то уже начиная со вторника, даже в дневные часы, установится минус, усиливающийся к концу недели.

"Во вторник и в среду днем ожидается от минус 1 до минус 3 градусов, а в четверг и пятницу, 26–27 ноября, похолодает до минус 4 – минус 6. В ночные же часы столбики термометров покажут от минус 1 до минус 5 градусов во вторник и среду. И от минус 2 до минус 7 градусов – в четверг-пятницу", – уточнил синоптик.

При этом Ильин отметил, что начало зимы в Москве ожидается достаточно умеренным.

"Если говорить о декабре, то температура воздуха окажется близка к нормальным значениям (среднемесячная температура – минус 4 градуса), каких-то сильных морозов ждать не стоит. В ночные часы в конце ноября и начале декабря столбики термометров покажут от минус 7 до минус 12 градусов, при этом будет идти снег", – рассказал специалист.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В то же время в течение месяца прогнозируется две или три волны кратковременного потепления, когда температура будет подниматься до нуля и принимать слабоположительные значения. Первый такой период уже возможен в конце первой декады декабря, а следующий – в третьей. Тем не менее к Новому году Москва подойдет с небольшими морозами, заключил Ильин.

В свою очередь, ведущий специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова подчеркнула, что высота снежного покрова до 10 сантиметров не является сугробом.





Татьяна Позднякова ведущий специалист "Метеоновостей" Тем не менее, поскольку до конца ноября сохранится отрицательная температура, а осадки продолжат выпадать, этот снег не растает, что сформирует устойчивый покров. Исходя из аналогии с прошедшими годами, он, вероятнее всего, перейдет в декабрь и сохранится в течение месяца. Сейчас оттепели не прогнозируется, так как погоду в конце ноября будет определять область повышенного атмосферного давления.

Эксперт предположила, что начало зимы в Москве, скорее всего, окажется настоящим, зимним и морозным. В целом в такой период небольшой снег не исключен, но при этом небо не будет таким серым, как сейчас: ожидается облачная погода с прояснениями, заключила Позднякова.