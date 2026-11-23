Зима приходит в столичный регион, сообщили эксперты. Каким будет грядущий сезон и что ждать от погоды в ближайшее время, разбиралась Москва 24.
Стихия разыграется
Уже вторую неделю москвичи наблюдают предвестников настоящей зимы. Например, в минувшую среду, 18 ноября, снежный покров в столице достиг высоты 2 сантиметров. Причем этот показатель был зафиксирован сразу на нескольких площадках: как на базовой метеостанции ВДНХ, так и в пределах города – на Балчуге и в Тушине. Уже на следующий день только на ВДНХ за 12 часов выпало 6 миллиметров осадков, благодаря чему снежный покров в столице местами вырос до 4 сантиметров.
На этом стихия останавливаться не собирается. Как заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, 24 ноября в Москве стоит ждать более существенного покрова, высота которого может достигнуть 7 сантиметров. Причем именно этот день специалисты также ознаменовали переходным, то есть осень окончательно уступит место настоящей зиме.
В связи с прогнозом в столице даже объявили желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать с 09:00 вторника, 24 ноября, до конца суток среды.
Дептранс Москвы призвал столичных водителей пересесть на городской транспорт. Причем это касается не только понедельника, 23-го, но и 24 и 25 ноября. Специалисты уточнили, что сложные погодные условия и ухудшение видимости снизят среднюю скорость движения на дорогах, из-за чего время в пути заметно вырастет.
Если отказаться от машины невозможно, водителям рекомендуют воздержаться от выездов в часы пик – с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. Кроме того, москвичам посоветовали строго соблюдать скоростной режим, держать увеличенную безопасную дистанцию и избегать резких маневров.
Грядет настоящая зима
Как уточнил Москве 24 синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин, в столичном регионе погода на неделе будет определяться выходом южного циклона, который принесет умеренные, а местами и сильные снегопады.
Наиболее существенные осадки придутся на вторую половину дня вторника, 24-го числа, и продолжатся в течение всех суток в среду, захватив еще почти целый четверг.
Кроме того, во вторник и в среду ветер в порывах станет усиливаться до 11–16 метров в секунду. При такой скорости может начаться метель, которая приведет к снежным заносам на открытых участках дорог и образованию гололедицы.
Эксперт подчеркнул, что температурный фон также сменится на зимний. Если 23 ноября столбик термометра еще держится близко к нулю с небольшой положительной составляющей, то уже начиная со вторника, даже в дневные часы, установится минус, усиливающийся к концу недели.
"Во вторник и в среду днем ожидается от минус 1 до минус 3 градусов, а в четверг и пятницу, 26–27 ноября, похолодает до минус 4 – минус 6. В ночные же часы столбики термометров покажут от минус 1 до минус 5 градусов во вторник и среду. И от минус 2 до минус 7 градусов – в четверг-пятницу", – уточнил синоптик.
При этом Ильин отметил, что начало зимы в Москве ожидается достаточно умеренным.
"Если говорить о декабре, то температура воздуха окажется близка к нормальным значениям (среднемесячная температура – минус 4 градуса), каких-то сильных морозов ждать не стоит. В ночные часы в конце ноября и начале декабря столбики термометров покажут от минус 7 до минус 12 градусов, при этом будет идти снег", – рассказал специалист.
В то же время в течение месяца прогнозируется две или три волны кратковременного потепления, когда температура будет подниматься до нуля и принимать слабоположительные значения. Первый такой период уже возможен в конце первой декады декабря, а следующий – в третьей. Тем не менее к Новому году Москва подойдет с небольшими морозами, заключил Ильин.
В свою очередь, ведущий специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова подчеркнула, что высота снежного покрова до 10 сантиметров не является сугробом.
Эксперт предположила, что начало зимы в Москве, скорее всего, окажется настоящим, зимним и морозным. В целом в такой период небольшой снег не исключен, но при этом небо не будет таким серым, как сейчас: ожидается облачная погода с прояснениями, заключила Позднякова.