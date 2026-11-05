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05 ноября, 17:49

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Эксперт Киселев объяснил, какое снаряжение необходимо начинающим сноубордистам

"Кататься в одиночестве – безумие": как подготовиться к сезону заездов на сноуборде

Два сноубордиста спасли из-под снега в Кемеровской области, сообщили СМИ. Как обезопасить себя от подобных ситуаций и что нужно знать начинающим любителям покататься на доске, расскажет Москва 24.

"Шаблонов нет"

Фото: телеграм-канал Baza

Двух сноубордистов, провалившихся под снег, спасли на курорте "Шерегеш" в Кемеровской области. По данным телеграм-канала Baza, инцидент произошел у канатной дороги "Восток": один из райдеров улетел в незамерзший ручей, а товарищ, бросившись на помощь, попал под снег и провел вниз головой около двух минут. Выбраться им помогла пара, катавшаяся неподалеку.

При этом основной причиной гибели людей при катании на сноуборде являются лавины, отметил в разговоре с Москвой 24 кандидат в мастера спорта, преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.

"Такие ситуации могут происходить на неподготовленных склонах, за которыми не наблюдают спасатели, эти места не проверяются на опасность. Вторая причина – травмы, связанные со скоростью, торможением, с падениями, срывами, столкновением с чем-то или с кем-то", – предупредил эксперт.

Все это "лечится" с наработкой опыта. Поэтому людям, которые решили заняться такой активностью, не стоит начинать самостоятельно, обязательно следует пользоваться услугами грамотных инструкторов, которые знают склоны.
Денис Киселев
кандидат в мастера спорта, преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма

Также существует курс по лавинам, который позволит сориентироваться в экстренной ситуации, пояснил Киселев.

"Порядка 35% людей погибают в момент схода лавины от травм, несовместимых с жизнью. Но если катающийся остался жив, у него есть 15 минут, пока нос и рот под снегом не покрылись ледовой коркой и не образовалась скорлупа из льда вокруг тела человека", – подчеркнул инструктор.

Однако за четверть часа даже в условиях курорта не все спасатели успевают среагировать и помочь, в то время как другие райдеры способны это сделать.

"Поэтому все должны ясно понимать: кататься в одиночестве – безумие, это первое. Второе – помочь могут товарищи, и, соответственно, от их умений и зависит жизнь. Поэтому лучше всего пройти обучение, знать, как кататься, и делать это с гидами, которые знакомы с районом. Также от травм уберегает поставленная правильная техника", – отметил эксперт.

Фото: depositphotos/Ipatov

По словам Киселева, больше всего риску подвержены те, кто только начал знакомство с этим видом спорта и уже почувствовал какие-то умения.

"У них появилось чувство снега, скорости, однако знаний и шаблонов поведения в экстремальных ситуациях нет. Это часто является причиной, по которой они либо не могут помочь своим товарищам, либо сами ведут себя неадекватно. Так поступают более 70% людей, что порой ведет к еще худшим последствиям", – подчеркнул эксперт.

Также он рекомендовал обзавестись лавинным датчиком (трансивером) – это прибор, который поможет найти человека под слоем снега.

"Достаточно дорогое устройство, но эффективное. Чтобы не только найти точку, но и конкретно отыскать человека, нужен лавинный зонд (щуп) и лопата для откапывания пострадавшего. В то же время никакое снаряжение не заменяет умения им пользоваться", – пояснил он.

Нужна и минимальная аптечка, которая поможет от банальных бытовых травм. Также необходимо средство связи: заряженный сотовый с забитыми туда телефонами местных спасателей, которые надо узнать заблаговременно, не лишним будет и пауэрбанк. Если с сигналом на месте не очень, важно иметь рацию, заключил Киселев.

Главное – подстраховаться

Фото: 123RF.com/bd54bd54

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал Москве 24, что при планировании активного отдыха за границей важно оформить страховку.

"В расширенный пакет может быть включена даже эвакуация вертолетом. Есть и ски-пасы, где дают дополнительную локальную местную страховку", – рассказал он.

Эксперт напомнил, что сноубордисты порой катаются не только по трассам, но и вне их. Часто травмы происходят в последнем случае, что осложняет оказание первой медицинской помощи.

"Если есть страховка, покрывающая в том числе такие риски, вся помощь оказывается в полном объеме", – отметил Горин.

Кроме того, иногда после горнолыжных травм требуется специальная перевозка – например, с выделением дополнительного места в салоне самолета или с сопровождением врача. В зависимости от сложности случая и объема медицинских услуг нужно брать расширенное покрытие, добавил он.

По России у граждан есть ОМС. Можно также дополнительно использовать страховку, но это рекомендация, а не требование. Такой документ оформляется через туристическую компанию при организованном путешествии, плюс можно сделать его самостоятельно на сайте профильной компании. Все нужно оформить до поездки.
Дмитрий Горин
вице-президент РСТ

Также важно помнить, что страховка, как правило, не работает, если человек был в состоянии алкогольного опьянения, заключил Горин.

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Зудакова Татьяна

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