Эксперт Киселев объяснил, какое снаряжение необходимо начинающим сноубордистам

Два сноубордиста спасли из-под снега в Кемеровской области, сообщили СМИ. Как обезопасить себя от подобных ситуаций и что нужно знать начинающим любителям покататься на доске, расскажет Москва 24.

"Шаблонов нет"

Фото: телеграм-канал Baza

Двух сноубордистов, провалившихся под снег, спасли на курорте "Шерегеш" в Кемеровской области. По данным телеграм-канала Baza, инцидент произошел у канатной дороги "Восток": один из райдеров улетел в незамерзший ручей, а товарищ, бросившись на помощь, попал под снег и провел вниз головой около двух минут. Выбраться им помогла пара, катавшаяся неподалеку.

При этом основной причиной гибели людей при катании на сноуборде являются лавины, отметил в разговоре с Москвой 24 кандидат в мастера спорта, преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.

"Такие ситуации могут происходить на неподготовленных склонах, за которыми не наблюдают спасатели, эти места не проверяются на опасность. Вторая причина – травмы, связанные со скоростью, торможением, с падениями, срывами, столкновением с чем-то или с кем-то", – предупредил эксперт.





Денис Киселев кандидат в мастера спорта, преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Все это "лечится" с наработкой опыта. Поэтому людям, которые решили заняться такой активностью, не стоит начинать самостоятельно, обязательно следует пользоваться услугами грамотных инструкторов, которые знают склоны.

Также существует курс по лавинам, который позволит сориентироваться в экстренной ситуации, пояснил Киселев.

"Порядка 35% людей погибают в момент схода лавины от травм, несовместимых с жизнью. Но если катающийся остался жив, у него есть 15 минут, пока нос и рот под снегом не покрылись ледовой коркой и не образовалась скорлупа из льда вокруг тела человека", – подчеркнул инструктор.

Однако за четверть часа даже в условиях курорта не все спасатели успевают среагировать и помочь, в то время как другие райдеры способны это сделать.

"Поэтому все должны ясно понимать: кататься в одиночестве – безумие, это первое. Второе – помочь могут товарищи, и, соответственно, от их умений и зависит жизнь. Поэтому лучше всего пройти обучение, знать, как кататься, и делать это с гидами, которые знакомы с районом. Также от травм уберегает поставленная правильная техника", – отметил эксперт.



По словам Киселева, больше всего риску подвержены те, кто только начал знакомство с этим видом спорта и уже почувствовал какие-то умения.

"У них появилось чувство снега, скорости, однако знаний и шаблонов поведения в экстремальных ситуациях нет. Это часто является причиной, по которой они либо не могут помочь своим товарищам, либо сами ведут себя неадекватно. Так поступают более 70% людей, что порой ведет к еще худшим последствиям", – подчеркнул эксперт.

Также он рекомендовал обзавестись лавинным датчиком (трансивером) – это прибор, который поможет найти человека под слоем снега.

"Достаточно дорогое устройство, но эффективное. Чтобы не только найти точку, но и конкретно отыскать человека, нужен лавинный зонд (щуп) и лопата для откапывания пострадавшего. В то же время никакое снаряжение не заменяет умения им пользоваться", – пояснил он.

Нужна и минимальная аптечка, которая поможет от банальных бытовых травм. Также необходимо средство связи: заряженный сотовый с забитыми туда телефонами местных спасателей, которые надо узнать заблаговременно, не лишним будет и пауэрбанк. Если с сигналом на месте не очень, важно иметь рацию, заключил Киселев.

Главное – подстраховаться

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал Москве 24, что при планировании активного отдыха за границей важно оформить страховку.

"В расширенный пакет может быть включена даже эвакуация вертолетом. Есть и ски-пасы, где дают дополнительную локальную местную страховку", – рассказал он.

Эксперт напомнил, что сноубордисты порой катаются не только по трассам, но и вне их. Часто травмы происходят в последнем случае, что осложняет оказание первой медицинской помощи.

"Если есть страховка, покрывающая в том числе такие риски, вся помощь оказывается в полном объеме", – отметил Горин.

Кроме того, иногда после горнолыжных травм требуется специальная перевозка – например, с выделением дополнительного места в салоне самолета или с сопровождением врача. В зависимости от сложности случая и объема медицинских услуг нужно брать расширенное покрытие, добавил он.





Дмитрий Горин вице-президент РСТ По России у граждан есть ОМС. Можно также дополнительно использовать страховку, но это рекомендация, а не требование. Такой документ оформляется через туристическую компанию при организованном путешествии, плюс можно сделать его самостоятельно на сайте профильной компании. Все нужно оформить до поездки.

Также важно помнить, что страховка, как правило, не работает, если человек был в состоянии алкогольного опьянения, заключил Горин.

