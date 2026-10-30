Эксперт Ансталь назвала естественным закрытие большого количества отелей в Таиланде

Количество гостиниц в Таиланде резко сократилось, сообщили аналитики со ссылкой на данные местных властей. Как это отразится на туристах, в том числе из России, и действительно ли явление приобрело массовый характер, разбиралась Москва 24.

Ряд экономических проблем

Таиланд столкнулся с массовым исходом предпринимателей из гостиничной сферы. По данным департамента развития бизнеса страны, опубликованным аналитическим центром Kasikorn Research Centre, за первые девять месяцев 2026 года прекратили работу 148 крупных и средних объектов размещения. Это на 42% больше, чем годом ранее. Одновременно регистрации нового гостиничного бизнеса упали на 31,2%.

Эксперт по Юго-Восточной Азии Сергей Новиков в беседе с "Турпромом" отметил, что для профессионалов рынка это закономерный итог.

Он выделил главные причины происходящего. Одним из факторов эксперт назвал переизбыток номерной базы: к середине 2026-го фонд достиг рекордных 876 тысяч комнат, что на 11,7% больше, чем в допандемийном, 2019 году, тогда как реальный иностранный турпоток прогнозируется на уровне 31,4 миллиона человек – 79% от показателя 2019-го. Таким образом, отелей стало значительно больше, а селить в них некого, что привело к финансовым проблемам: 51% тайских отельеров зафиксировали чистый убыток, а 38% операторов, по данным Новикова, работают в минус три года подряд.

Также Новиков указал на уход китайских туристов. Он сослался на заявления местных властей, что большие организованные группы и дешевые автобусные турпакеты из КНР, десятилетиями поддерживавшие отели средней руки, фактически исчезли. Китайцы теперь путешествуют небольшими компаниями или в одиночку и больше не селятся в бюджетных гостиницах, предпочитая частные апартаменты или виллы. Из-за этого сектор "три-четыре звезды" фактически опустел.

Еще одним ударом по отрасли стали кадровые и ценовые трудности. Новиков привел слова представителя гостиничной сферы страны, который уверяет, что мелкий бизнес не выдерживает давления: на исходе октября, когда на курортах традиционно начинается высокий зимний сезон, заполняемость малых отелей в крупных городах рухнула на 30–40%. В то же время расходы на зарплаты персонала подскочили и теперь съедают от 25 до 30% бюджета отеля. Поэтому владельцы, по словам эксперта, вынуждены отправлять сотрудников в неоплачиваемые отпуска или сокращать штаты. Ситуацию усугубляет резкий рост тарифов на электроэнергию.

Кроме того, Новиков затронул проблему дорогих авиабилетов и проигрыш другим курортам. Из-за удорожания керосина и сокращения полетных программ билеты в Бангкок и на Пхукет стали неподъемными для экономных путешественников. Теперь туристы массово откладывают поездки или переориентируются на более дешевые направления, в первую очередь на Вьетнам.

Замыкает список причин кредитная блокада и засилье иностранного капитала. По словам Новикова, малые и средние тайские предприниматели, составляющие 98% отельного рынка страны, полностью отрезаны от финансовых вливаний: местные банки отказывают им в реструктуризации долгов и новых займах. При этом огромный нелегальный кусок пирога забирают иностранные теневые дельцы: зарубежные владельцы открывают на Пхукете и Бали сети скрытых гестхаусов, занижают операционные издержки и демпингуют, окончательно выдавливая тайцев из бизнеса.

Все не так плохо?

Никакой катастрофы с отелями в Таиланде нет, а турпоток, наоборот, увеличивается, рассказал Москве 24 вице-президент Альянса туристических агентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

"Причем рост количества россиян сейчас уступил КНР. Китайцы массово поехали в Таиланд в этом году – плюс 17% к 2025-му, а туристы из РФ – примерно плюс 8%", – отметил он.





Алексан Мкртчян вице-президент АТА Однако каждый год примерно в это время на Пхукете, а это самое популярное направление для россиян, идут дожди. Мы предупреждаем об этом туристов. Некоторые отели действительно не принимают постояльцев, и абсолютно правильно делают. Они закрываются на два-три дня, может больше, пока вода не уйдет. Есть районы, где бывают небольшие наводнения: где-то по щиколотку, кое-где по колено.

Сухой период на Пхукете начинается с конца ноября и длится по конец мая. На Новый год таких дождей уже не будет, в январе они уйдут и на Самуи.

"Таиланд огромный и нельзя говорить о едином времени для посещения всей страны. Как и в России: в Петербург хорошо ехать летом, а в Сочи – в сентябре или октябре. Например, в Паттайю тоже можно отправиться позже высокого сезона Пхукета", – уточнил Мкртчян.

Опытный профессиональный турагент при продаже путевки обязан рассказать и о погоде, а не только о гостинице, пляжах, питании, трансферах и страховках, заключил он.

Однако тревел-блогер и руководитель турфирмы Наталия Ансталь в беседе с Москвой 24 высказала мнение, что сложная ситуация со средствами размещения в Таиланде все же есть. Она согласилась, что после пандемии турпоток вырос, но до прежних значений не дошел. При этом некоторые отельеры все равно решили открывать новые гостиницы, из-за чего возник избыток предложения.

Кроме того, изменился сам турист: раньше многие охотно брали гостиницу уровня "две звезды", а сейчас делают акцент на более комфортные условия. В результате у малого бизнеса доходность ушла в минус и они начали покидать гостиничную сферу.





Наталия Ансталь тревел-блогер и руководитель турфирмы Катастрофы нет. Это болезненная, но естественная история: рынок избавляется от слабых игроков, остаются те, кто подстраивается под нового потребителя. Спада турпотока из России нет – он перераспределяется. Семьи, привыкшие к пакетным турам в отелях не ниже четырех звезд или к долгосрочной аренде вилл, чувствуют себя спокойно. Немного страдают "зимовщики", которые ищут супердешевое жилье и не бронируют заранее.

В то же время вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с НСН пояснил, что небольшие средства размещения действительно могут испытывать трудности в конкуренции с крупными холдингами, однако серьезных инфраструктурных изменений не происходит.

При этом российские туристы традиционно выбирают отели категории четыре–пять звезд. Горин признал, что некоторые популярные отели закрылись на реконструкцию или продаются, но назвал это совершенно нормальным явлением.

Он подчеркнул, что на фоне крепкого рубля в течение года из РФ за рубеж выезжают 30 миллионов человек, которые тратят на это 50 миллиардов долларов.





Дмитрий Горин вице-президент РСТ Таиланд показывает органичный рост, а не динамичный, потому что он достиг очень больших цифр. Особенность рынка заключается в том числе в гостиничной инфраструктуре, которая очень важна для наших туристов: пляжи, рестораны, экскурсии, трансферы – все это звенья общего механизма. И Таиланду действительно приходится конкурировать с другими странами Юго-восточной Азии.

Однако, по его словам, снижения турпотока в страну нет, а гостиничные реформы, которые могут происходить в любой точке мира, никак не сказываются на запросах и стоимости.

