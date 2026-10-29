Авиаэксперт Гусаров назвал подъемным сбор для поддержки поставок российских самолетов

Новый сбор при покупке авиабилетов могут ввести уже в 2027 году, указано в проекте федерального бюджета. Его цель – поддержать поставки новых отечественных самолетов. Как такое решение может сказаться на отрасли и ценах на поездки, разбиралась Москва 24.

Ради российского авиастроения

Дополнительный сбор может быть включен в стоимость авиабилетов начиная с 2027 года, говорится в заключении комитета по бюджету и налогам Госдумы на проект федерального бюджета на 2027–2029 годы.

Согласно документу, мера направлена на компенсацию стоимости лизинга и эксплуатации российских самолетов МС-21, Ту-214, SSJ-NEW и Ил-114-300. Их поставка предусмотрена "комплексной программой по расширению производства воздушных судов".

Предполагается, что пассажирам при покупке билетов придется доплатить 500 рублей на внутренних рейсах и 1 000 рублей на международных. Как указано в заключении комитета, за счет допсбора будет компенсирована стоимость лизинга 258 новых российских воздушных судов.

Кроме того, в тексте документа упоминается "Госпрограмма № 17", направленная на развитие авиационной промышленности. Ее цель – обеспечить внутрироссийские перевозки техникой отечественного производства. К 2030 году доля таких самолетов и вертолетов в парках крупнейших авиаперевозчиков должна составить не менее 50 и 90% соответственно.

Ранее информацию о введении сбора сообщал "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники. Тогда платеж связывали с поддержкой эксплуатации самолетов SJ-100 и МС-21. Специалисты предполагали, что сумма доплаты может составить около 700 рублей для внутренних рейсов и около 1,8 тысячи для зарубежных.

Затраты окупятся?

Как объяснил Москве 24 авиаэксперт Роман Гусаров, мера обусловлена финансовой составляющей: когда на рынок выводится новая авиатехника, она требует значительных инвестиций в освоение. Например, затрат на лизинговые платежи, которые на начальном этапе относительно высоки и требуют дальнейшей компенсации.





Роман Гусаров авиаэксперт Причем процесс этот неизбежный, и дело не в российской специфике. Такова особенность авиационной продукции в целом – высокотехнологичной и дорогостоящей сферы. Обойти начальный период никак невозможно.

Кроме того, ввод нового самолета в эксплуатацию – это комплексный процесс. Когда речь идет об уже известной модели, которая широко используется в мире, вся необходимая инфраструктура имеется: существуют технические центры для ремонта, склады запчастей, рынок труда предлагает готовых пилотов и инженеров.

Однако, когда речь идет о совсем новом самолете, необходимо обучать пилотов конкретно под него. Также нужно готовить инженеров, формировать собственный склад запчастей, создавать техцентры по обслуживанию. Это требует больших начальных инвестиций, отметил специалист.

"Собственно, на компенсацию этих первоначальных затрат и направлена инициатива по введению сбора. Чем больше начнут производить самолетов, тем они будут дешевле, и необходимость в этой компенсации исчезнет", – уточнил эксперт.





Роман Гусаров авиаэксперт Если сумма составит 500 или 1 000 рублей, она, скорее всего, останется подъемной и не приведет к существенному падению спроса на авиаперелеты.

Предполагается, что собранные средства позволят в будущем перейти на перелеты преимущественно на отечественных самолетах, которые будут современными, безопасными, технологичными и комфортными, заключил Гусаров.

Что будет со спросом?

Сегодняшняя ситуация в авиационной отрасли напрямую влияет на всю индустрию гостеприимства и туризма, сдерживая развитие въездного и выездного отдыха, отметил в разговоре с Москвой 24 президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.

"Также нехватка самолетов, особенно дальнемагистральных, ограничивает географию полетов, что становится фактором, тормозящим рост внутреннего туризма. В связи с этим логична потребность в поиске, ускорении и запуске производства отечественных самолетов", – подчеркнул он.

Эксперт отметил, что влияние на спрос и цены от введения нового сбора следует рассматривать отдельно для внутренних и зарубежных перелетов.





Михаил Мальцев президент УАТ Когда речь идет о путешествии на самолете по России, важно понять, будут ли по-прежнему действовать программы субсидированных вылетов. Это очень значимый момент: он позволяет регионам поддерживать спрос, туристический интерес и фактически помогает развитию всей соответствующей инфраструктуры.

Если такие программы не будут закрыты, а станут только расширяться, негативного эффекта от нового сбора ждать не стоит. Все потому, что в случае с перелетами по РФ даже небольшая добавочная сумма имеет значение по целому ряду направлений, объяснил Мальцев.

Что касается зарубежных поездок, стоимость которых может быть значительно выше, резкого негативного влияния на спрос эксперт не ожидает. В цене билетов на дальнемагистральные рейсы, например в Юго-Восточную Азию, подобная сумма будет практически незаметна в общей стоимости, заключил специалист.

