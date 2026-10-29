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29 октября, 22:21

Культура

HBO показала первый постер сериала о Гарри Поттере

Фото: hbo.com

HBO показала первый постер нового сериала о Гарри Поттере на странице студии в Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

"Все в нашем мире будут знать его имя", – указано в нем.

На постере изображен актер Доминик Маклафлин в роли главного героя. В его очках можно увидеть отражение школы волшебников Хогвартс и надпись: "Мальчик, который выжил".

Премьера первого сезона сериала, который был снят по мотивам первой книги "Гарри Поттер и философский камень", пройдет 25 декабря 2026 года на стриминговом сервисе HBO Max.

По данным Variety, съемки адаптации второй книги "Гарри Поттер и тайная комната" уже стартовали. Телестудия планирует в течение 10 лет адаптировать все семь произведений Джоан Роулинг.

Ранее сообщалось, что в новом сериале "Гарри Поттер" родителей главного героя сыграли актеры Ханна Чинн и Джаспер Талбот. Также к касту присоединился Гарри Гилби из фильма "Толкин" – ему досталась роль Чарли Уизли, одного из братьев Рона.

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