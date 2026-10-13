BBC посвятит Джоан Роулинг двухсерийный документальный фильм

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Подразделения BBC Factual и BBC Scotland подготовят документальный фильм из двух частей о писательнице Джоан Роулинг, авторе серии книг о Гарри Поттере, сообщила британская телерадиокорпорация.

Первый эпизод посвятят детству Роулинг и ее пути к литературной известности. Во второй части рассмотрят публичные высказывания писательницы о независимости Шотландии, феминизме и свободе слова, а также скандалы, связанные с ее критикой гендерной теории. В фильме используют архивные материалы и интервью с людьми, которые работали с Роулинг.

Главный редактор BBC Scotland Дэвид Хэррон назвал писательницу одной из наиболее влиятельных фигур в литературе и медиа. По его словам, проект расскажет не только о создании мирового культурного феномена, но и о социальных и технологических изменениях последних лет, которые повлияли на британскую культуру.

Ранее издательство Bloomsbury Publishing анонсировало две новые книги серии Pocket Potters о персонажах вселенной Гарри Поттера. Одна из них будет посвящена близнецам Фреду и Джорджу Уизли, их школьным проделкам, изобретениям и открытию магазина магических товаров в Косом переулке.

Вторая расскажет о профессоре Минерве Макгонагалл, ее работе деканом Гриффиндора, преподавании трансфигурации и отношениях с Гарри Поттером и другими сотрудниками Хогвартса. Выход обеих книг запланирован на февраль 2027 года.

