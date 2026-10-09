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09 октября, 09:34

Культура

Джоан Роулинг выпустит две новые книги по "Гарри Поттеру"

Фото: ТАСС/EPA/NEIL HALL

Британское издательство Bloomsbury Publishing выпустит две новые книги из серии Pocket Potters, посвященные персонажам вселенной "Гарри Поттера". Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Collider.

Первая книга получила название Pocket Potters: Fred and George. Она будет посвящена близнецам Фреду и Джорджу Уизли. Издание расскажет об их школьных годах, самых известных розыгрышах и изобретениях, а также о том, как братья пришли к идее открыть в Косом переулке магазин "Всевозможные волшебные вредилки".

Вторая новинка, Pocket Potters: McGonagall, будет посвящена профессору Минерве Макгонагалл. Читателям напомнят о том, как она работала деканом факультета Гриффиндор, умела превращаться в кошку и проводила знаменитые уроки трансфигурации. Отдельное внимание в книге уделят отношениям Макгонагалл с Гарри Поттером и другими преподавателями Хогвартса, а также ее преданности школе, которой она отдала значительную часть жизни.

Новые Pocket Potters позволят поклонникам взглянуть на знакомых персонажей глубже. Обе книги выйдут в феврале 2027 года.

Ранее жители Латимера, городка в английском графстве Бакингемшир, пожаловались на сложности с транспортом и работой экстренных служб. Это связано со съемками нового сериала по вселенной романов о Гарри Поттере. В населенном пункте перекрывали дороги для съемок сериала американской телекомпанией HBO.

Жители говорят, что 29 сентября дороги закрыли для спецмашин, а 28-го и 30-го числа – для автомобилей местных жителей. Из-за этого им приходилось ездить в объезд протяженностью почти 18 километров, что значительно удлиняет поездки.

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