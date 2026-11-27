Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET (Илья Яшин признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов)

Бывший муниципальный депутат Москвы Илья Яшин (признан иноагентом в РФ, внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) включен в перечень лиц, к которым применяются временные ограничительные меры. Об этом говорится на сайте Минюста России.

Основанием для решения стало нарушение порядка деятельности иностранного агента. По этой же причине в реестр попал журналист Денис Катаев (признан иноагентом в РФ).

Из-за публичного распространения фейков о российской армии и действий, направленных на дискредитацию ВС РФ, в список включили политолога и журналиста Сергея Медведева (признан иноагентом в РФ, внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов).

За публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности РФ, и уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента в реестр добавили оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс (признана в РФ иноагентом).

Также в реестр включили блогера Александру Казанцеву (признана в РФ иноагентом, внесена Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов). Основаниями для принятия решения стали распространение фейков в ВС РФ, организация деятельности экстремистской организации и участие в ней, а также уклонение об обязанностей иноагента.

Ранее Тушинский районный суд Москвы оштрафовал Яшина на 50 тысяч рублей. Его признали виновным в нарушении порядка распространения информации иноагнетом. Поводом стало отсутствие обязательной маркировки в публикациях.