Фото: ТАСС/АР/Michael Probst (Илья Яшин признан иноагентом в РФ, включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Тушинский районный суд Москвы оштрафовал бывшего столичного муниципального депутата Илью Яшина (признан иноагентом в РФ, внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) на 50 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

Он признан виновным в нарушении порядка распространения информации иноагнетом. Поводом стало отсутствие обязательной маркировки в публикациях.

Яшина арестовали по делу о фейках о российской армии в конце июля 2022 года. Позднее суд вынес ему приговор в виде 8,5 года колонии.

В начале августа 2024 года Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. В их числе оказался и Яшин.

В конце того же года оппозиционера объявили в федеральный розыск. В декабре 2025-го заочно приговорили к 1 году 10 месяцам колонии за нарушение порядка деятельности иностранного агента.