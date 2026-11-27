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Пожар, возникший после ДТП на Комсомольском проспекте в Москве, потушен. На месте происшествия работают правоохранители, сообщает РИА Новости.

Участниками аварии оказались 4 автомобиля. По данным СМИ, это были Geely, Changan, BMW и Li Xiang. Последний после столкновения загорелся. В результате ДТП пострадали два человека.

На место ЧП прибыли специалисты оперативных служб города. Подробности аварии уточняются. Движение по Комсомольскому проспекту перекрыто, в связи с чем автомобилистам рекомендуется искать пути объезда.

Ранее водитель легкового автомобиля погиб при столкновении со школьным автобусом в Приморском крае. Дорожно-транспортное происшествие произошло на участке трассы между поселками Смоляниново и Шкотово. В автобусе в момент аварии находились 11 детей, сопровождающий и водитель.

