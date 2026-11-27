Фото: MAX/"МЧС Красноярского края"

Число пострадавших в смертельном ДТП, в котором столкнулись автобус и два грузовика на трассе в Красноярском крае, увеличилось до 14 человек, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Авария произошла на участке трассы Р-255 "Сибирь" в Иланско-Нижнеингашском округе. Автобус выехал на встречную полосу и последовательно столкнулся с двумя грузовиками. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Жертвами аварии стали 5 человек. Среди получивших травмы есть несовершеннолетний. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, к месту ДТП выехали психологи.

На 1 080-м километре трассы Р-255 "Сибирь" в сторону Канска после происшествия ввели реверсивное движение. Оно действует для всех транспортных средств. На участке сохраняется сложная дорожная обстановка из-за скользкого покрытия.