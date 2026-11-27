Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Рыбные рынки "Москва – на волне" представили деликатесы холодного копчения из Якутии – чир, сиг, омуль и муксун. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Поставщиком стала компания, специализирующаяся на северной рыбе. Каждый вид продается отдельно, уже нарезанным тонкими ломтиками. Копченая витрина входит в число самых популярных у посетителей, а ассортимент рынков часто обновляют, ориентируясь на покупательский спрос.

Обычно северную рыбу используют для строганины, но после холодного копчения мясо тоже сохраняет плотность, чистый вкус и легкую сладость. При такой обработке продукт подвергают воздействию дыма при низкой температуре. Мякоть остается эластичной: тонкие ломтики можно уложить складками или свернуть в рулет с начинкой.

По северной традиции деликатесы едят с маканиной – сухой приправой. Каждый ломтик перед употреблением окунают в нее. Простейший состав – соль и перец в равных долях. Бывают составы с чесноком и уксусом, куда добавляют томатную пасту или нерафинированное масло. Тем, кто хочет почувствовать вкус самой рыбы, достаточно хлеба. Тем, кто готов экспериментировать, стоит подобрать разные добавки.

К ужину можно подать чир с теплым картофелем и горчичной заправкой: легкая острота подчеркнет его деликатный вкус. Быстрая закуска получится из сига и свежего огурца – овощ усилит дымный аромат и не перебьет основной продукт. Муксун хорошо сочетается с мягким сливочным сыром: он делает его плотную, умеренно жирную мякоть нежнее. Омуля можно завернуть в блины: с тонким тестом по-новому раскроется его сладковато-ореховая нота.

В честь дня рождения рынков гостей ждут дегустации. В пятницу, 27 ноября, в 14:00 и 16:00 посетителям предложат копченых белугу и осетра. В субботу, 28 ноября, можно будет попробовать свежесваренных раков: в Косино-Ухтомском – в 16:00, в Митине – в 14:00 и 16:00. Главный сюрприз запланирован на воскресенье, 29 ноября – в этот день на весь ассортимент рынков будет действовать скидка 20%.

Ранее стало известно, что самыми популярными позициями на столичных рыбных рынках стали соленая сельдь, креветки и живой карп. Ассортимент площадок формируется с учетом сезонности вылова рыбы. При этом свежую рыбу привозят по четвергам, чтобы горожане приобрели ее к выходным.