Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в канале оперативного оповещения населения города в MAX.

Жителей также предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

На фоне угрозы в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщила Росавиация, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В Ленинградской области также объявлена угроза атаки БПЛА.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли, еще три пострадали после атаки украинских дронов на автомобильную стоянку в поселке городского типа Веселое Запорожской области. Всех, кто получил ранения, госпитализировали.