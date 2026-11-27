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Президент Украины Владимир Зеленский пытается заткнуть дыры на фронте за счет студентов на фоне колоссальных потерь Вооруженных сил Украины. Такое мнение высказал ТАСС депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет.

Поводом для заявления стали проверки отсрочек от мобилизации в украинских вузах. Заместитель министра образования Украины Николай Трофименко сообщил украинским СМИ, что они затронули студентов старше 25 лет.

Шеремет заявил, что украинские власти начали очередную волну облав на учащихся, которых считают уклонистами. По его мнению, эти действия напрямую связаны с большими потерями личного состава ВСУ.

Ранее бывшая пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель заявила, что ВСУ ежемесячно теряют от 25 до 27 тысяч военнослужащих. По ее словам, Украина платит высокую цену за сложившуюся тупиковую ситуацию.