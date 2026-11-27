Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Женщина и трое ее детей погибли при пожаре в частном доме в Салехарде. Мужчина смог спастись, сейчас ему оказывают медицинскую помощь, сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Возгорание произошло ночью 27 ноября в дачном некоммерческом товариществе "Север". После ликвидации пожара спасатели обнаружили в доме тела четырех человек.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Его расследуют по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи осматривают территорию и устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее двое детей 5 и 6 лет погибли при пожаре в частном доме в поселке Подюга Коношского района Архангельской области. Возгорание произошло 25 ноября.