Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В России планируют включить прививку от вируса папилломы человека (ВПЧ) для девочек в возрасте 12 лет в Национальный календарь профилактических прививок. Об этом журналистам сообщила заместитель директора по научной работе НМИЦ здоровья детей Минздрава России Светлана Макарова.

Она пояснила, что вирус папилломы человека может вызывать ряд онкологических заболеваний. Поскольку инфекция преимущественно передается половым путем, вакцинация наиболее эффективна до начала половой жизни.

Ранее сообщалось, что для вакцинации против ВПЧ в России будут использовать отечественный препарат. На эти цели выделили средства из федерального бюджета.

Для запуска программы сейчас разрабатывают необходимые изменения в нормативные правовые акты.

