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После 40 лет организм начинает расходовать меньше энергии, из-за чего снижение веса может даваться труднее. Об этом "Ленте.ру" рассказала врач-диетолог Марьяна Джутова.

Одной из причин становится постепенная потеря мышечной массы. Кроме того, гормональные изменения также влияют на вес. У женщин особенно заметную роль играют перименопауза и менопауза.

При этом лишние килограммы не всегда связаны с замедлением обмена веществ. На массу тела могут влиять стресс, прием лекарств и нарушения работы щитовидной железы.

Джутова подчеркнула, что после 40 лет не стоит пытаться похудеть с помощью голодания. Резкое сокращение калорийности рациона может привести к потере мышечной массы, постоянной усталости и последующему набору веса.

Вместо жестких ограничений врач рекомендует поддерживать мышцы, следить за полноценностью питания, высыпаться и сохранять физическую активность. В рационе должны присутствовать достаточное количество белка, овощи, клетчатка и полезные жиры.

Ранее россиянам рассказали, что вода с лимоном, выпитая до еды утром, не поможет сжечь жир или вывести токсины, однако положительно повлияет на иммунитет и здоровье сосудов, а также косвенно поспособствует похудению, притупив чувство голода.