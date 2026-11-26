Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Два человека госпитализированы в Санкт-Петербурге с подозрением на оспу обезьян. Об этом сообщила пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по городу и Ленинградской области.

Специалисты начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Пациенты находятся под медицинским наблюдением. В рамках расследования выявляются контактные лица, также организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий и выдано предписание на дезинфекцию.

Ранее 38-летний мужчина с подтвержденной оспой обезьян поступил в инфекционное отделение Домодедовской центральной больницы. Его состояние оценивалось как удовлетворительное. Медики провели симптоматическое лечение.

Как уточнили в больнице, за последний месяц это третий случай госпитализации с таким заболеванием в этом медучреждении, а за последние два года – восьмой.