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26 октября, 16:53

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Врач Уланкина: у взрослых вирус Зика проходит незаметно

Врач рассказала о развитии вируса Зика

Фото: 123RF.com/sinvans

У взрослых и подростков вирус Зика в большинстве случаев проходит незаметно. Около четырех из пяти инфицированных не указывают симптомы, сообщила RT врач Ольга Уланкина.

По ее словам, основным переносчиком инфекции служат комары рода Aedes, которые обитают в Таиланде, Вьетнаме, Индонезии, Индии, Бразилии и на Карибских островах.

"Вирус способен распространяться не только через укусы насекомых, но и половым путем, а также от беременной женщины к плоду", – сказала специалист.

Как отметила врач, при вирусе могут появиться кратковременная лихорадка, мелкая сыпь, боль в суставах, покраснение глаз и умеренная головная боль. При этом смертельные исходы почти не регистрируются.

К наиболее тяжелым последствиям вирус может приводить во время беременности, поскольку он способен преодолевать плацентарный барьер и нарушать формирование головного мозга плода.

Уланкина напомнила, что лицензированной вакцины и специфического противовирусного препарата против вируса Зика пока нет.

Ранее в России зафиксировали завозной случай лихорадки Зика. Заболевание выявили в сентябре у туристки, которая вернулась с отдыха на острове Бали в Москву. Пациентку доставили в инфекционный стационар.

Семья из России заразилась вирусом Коксаки в отеле в Турции

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