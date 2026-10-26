Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября, 13:52

Общество

Онищенко заявил об отсутствии в РФ комаров – переносчиков лихорадки Зика

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

В России нет комаров – переносчиков лихорадки Зика. Об этом РИА Новости заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

По его словам, заболевание передается трансмиссивным путем через комаров Aedes aegypti. На территории России этот род не обитает. В то же время в тех странах, где он присутствует, возможен небольшой эпидемиологический подъем заболеваемости, добавил эксперт.

Ранее Роспотребнадзор зафиксировал в России завозной случай лихорадки Зика. В сентябре заболевание диагностировали у женщины, которая вернулась в Москву с отдыха на острове Бали. Она была госпитализирована в инфекционный стационар.

В ведомстве рекомендовали туристам внимательно наблюдать за своим состоянием после возвращения из путешествия. При подъеме температуры, появлении сыпи, головной боли или ломоты в теле необходимо как можно скорее обратиться к врачу и предупредить его о поездке.

Семья из России заразилась вирусом Коксаки в отеле в Турции

Читайте также


общество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика