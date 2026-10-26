Онищенко заявил об отсутствии в РФ комаров – переносчиков лихорадки Зика

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В России нет комаров – переносчиков лихорадки Зика. Об этом РИА Новости заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

По его словам, заболевание передается трансмиссивным путем через комаров Aedes aegypti. На территории России этот род не обитает. В то же время в тех странах, где он присутствует, возможен небольшой эпидемиологический подъем заболеваемости, добавил эксперт.

Ранее Роспотребнадзор зафиксировал в России завозной случай лихорадки Зика. В сентябре заболевание диагностировали у женщины, которая вернулась в Москву с отдыха на острове Бали. Она была госпитализирована в инфекционный стационар.

В ведомстве рекомендовали туристам внимательно наблюдать за своим состоянием после возвращения из путешествия. При подъеме температуры, появлении сыпи, головной боли или ломоты в теле необходимо как можно скорее обратиться к врачу и предупредить его о поездке.