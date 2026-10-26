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26 октября, 14:46

Общество

Заморозки ожидаются в столичном регионе в ночь на 27 октября

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Московском регионе предстоящей ночью, 27 октября, ожидаются заморозки, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Согласно последним прогностическим данным, в Москве температура воздуха составит от 1 до 3 градусов, а в Подмосковье – от минус 2 до плюс 3 градусов. Прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается. Днем в Москве воздух прогреется до 9–11 градусов, а в области – до 7–12 градусов. Дождей также не будет.

Минувшей ночью, 26 октября, холоднее всего было в Коломне, там термометры показали минус 0,6 градуса. На метеостанции ВДНХ в Москве зафиксировали 3,5 градуса, поэтому эта ночь не попала в пятерку самых холодных с начала осени.

По данным Гидрометцентра, минимальную температуру на ВДНХ этой осенью зарегистрировали в ночь на 20 октября – минус 0,1 градуса. Следом идет ночь на 21 октября с показателем 0,9 градуса. В ночь на 4 октября температура составила 2 градуса, на 22 октября – 2,2 градуса, а на 2 октября – 3,2 градуса.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин сообщил, что в течение рабочей недели в Москве ожидается от 9 до 11 градусов. Ночью температура будет составлять от 1 до 6 градусов, а в отдельных районах Подмосковья возможны небольшие заморозки. По словам синоптика, вероятность дождей появится 31 октября.

Заморозки и снегопады могут накрыть столицу на следующей неделе

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