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26 октября, 16:15

Транспорт

В московском метро запустили поезд к 150-летию Союза театральных деятелей РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Тематический состав к 150-летию Союза театральных деятелей России, посвященный истории отечественного театра и его выдающимся представителям, начал курсировать по Арбатско-Покровской линии метро Москвы. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Поезд будет работать на маршруте в течение шести месяцев. Внутри вагонов разместили архивные снимки, исторические материалы и изображения известных театральных зданий. Пассажиры смогут узнать о деятельности СТД, его истории и вкладе в развитие сценического искусства. Оформление состава напоминает зрительный зал – в вагонах установили синие занавесы и ряды кресел.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что проект продолжает развитие культурно-просветительских инициатив в городском транспорте по поручению Сергея Собянина. По словам Ликсутова, запуск поезда особенно символичен, поскольку рядом со станциями Арбатско-Покровской линии расположено более 20 театров и культурных центров.

Он также напомнил, что в этом году в столице представили поезд, посвященный Большому театру России, а в августе вместе с Владимиром Машковым запустили трамвай "Метаморфозы Театра Олега Табакова".

Само театральное сообщество в юбилейный год вступает в новый этап. 22 октября на X (XXIV) съезде приняли решение переименовать Союз театральных деятелей в Российское театральное общество. Председатель организации Машков назвал запуск состава символическим завершением юбилейного года и началом новой эпохи.

По его словам, в Российское театральное общество входят 30 тысяч человек, а его структура объединяет 82 региональных отделения – от Калининграда до Камчатки. Он выразил надежду, что благодаря тематическому поезду миллионы пассажиров смогут ближе познакомиться с профессиональным театральным сообществом и разнообразием сценической жизни страны.

Ранее на Серпуховско-Тимирязевской линии метро запустили тематический поезд в честь 90-летия Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Восемь вагонов знакомят пассажиров с историей коллектива, основанного в 1937 году, творческим путем его создателя и международным признанием артистов. В оформлении использовали фотографии и мотивы известных постановок.

Тематический трамвай "Метаморфозы Театра Олега Табакова" запустили в Москве

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