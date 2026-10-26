Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября, 18:39

Шоу-бизнес

Актриса Моряк призвала женщин дарить подарки мужчинам

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/moryakliza

Актриса Лиза Моряк рассказала, почему считает важным радовать мужчин подарками и проявлять заботу о них. Об этом сообщил Super.ru.

Поводом стал сюрприз, который актриса сделала своему супругу, режиссеру Сарику Андреасяну. Моряк подарила мужу складной iPhone, который, по ее словам, приобрела на собственные деньги. После этого актриса объяснила, почему женщинам важно не только принимать подарки, но и самим проявлять внимание к любимым.

По мнению Моряк, мужчины нередко оказываются в роли тех, кто должен решать проблемы и быть опорой для близких. При этом за внешней уверенностью, считает она, скрывается человек, которому тоже хочется заботы и поддержки.

"Потому что любить – это ведь не только принимать. Это еще и уметь отдавать так, чтобы отдающий не чувствовал себя маленьким. Уметь баловать, не унижая. Заботиться, не превращая заботу в счет. Дарить не для того, чтобы что-то доказать, а потому что рядом человек и он дорог", – сказала Моряк.

Актриса призвала подписчиц радовать возлюбленных подарками независимо от их стоимости. При этом, по ее мнению, иногда можно выбирать и дорогие вещи, главное – покупать их за собственные деньги. Моряк подчеркнула, что такой жест становится способом показать партнеру, что его ценят и любят.

Ранее блогер Виктория Боня посоветовала 14-летней дочери Анджелине просить дорогие подарки и деньги у отца – предпринимателя Алексея Смерфита. Поводом стал разговор о покупке дорогостоящего браслета в бутике Hermès, на который блогер предложила дочери попросить средства у отца. Девочка усомнилась, что он согласится, отметив, что Смерфит не склонен к дорогим покупкам и отказался оплачивать услуги личного повара для нее и матери.

Читайте также


шоу-бизнес

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика