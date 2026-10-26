Актриса Моряк призвала женщин дарить подарки мужчинам

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Актриса Лиза Моряк рассказала, почему считает важным радовать мужчин подарками и проявлять заботу о них. Об этом сообщил Super.ru.

Поводом стал сюрприз, который актриса сделала своему супругу, режиссеру Сарику Андреасяну. Моряк подарила мужу складной iPhone, который, по ее словам, приобрела на собственные деньги. После этого актриса объяснила, почему женщинам важно не только принимать подарки, но и самим проявлять внимание к любимым.

По мнению Моряк, мужчины нередко оказываются в роли тех, кто должен решать проблемы и быть опорой для близких. При этом за внешней уверенностью, считает она, скрывается человек, которому тоже хочется заботы и поддержки.

"Потому что любить – это ведь не только принимать. Это еще и уметь отдавать так, чтобы отдающий не чувствовал себя маленьким. Уметь баловать, не унижая. Заботиться, не превращая заботу в счет. Дарить не для того, чтобы что-то доказать, а потому что рядом человек и он дорог", – сказала Моряк.

Актриса призвала подписчиц радовать возлюбленных подарками независимо от их стоимости. При этом, по ее мнению, иногда можно выбирать и дорогие вещи, главное – покупать их за собственные деньги. Моряк подчеркнула, что такой жест становится способом показать партнеру, что его ценят и любят.

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