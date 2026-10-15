Наташа Королева подарит Николаю Баскову антикварную скульптуру из Франции

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Российская певица Наташа Королева готовит народному артисту РФ Николаю Баскову подарок на 50-летие – антикварную скульптуру XVIII века. О необычном сюрпризе исполнительница рассказала на музыкальной премии "Виктория", передает "Звездач" в мессенджере МАХ.

По словам Королевой, вещь во Франции нашли ее знакомые. Что именно это будет за скульптура, певица пока не раскрывает, поскольку сама еще не видела находку.

"Это какая-то будет скульптура как раз для его дома. Дом – шикарный!" – поделилась артистка.

Королева отметила, что новый дом Баскова очень большой. При этом, как призналась певица, в гости он ее пока не приглашал.

Ранее блогер Виктория Боня рассказала, что решила подарить автомобиль африканской блогеру Алум Луме после просмотра ее роликов о жизни в Африке. Телеведущую впечатлили юмор, искренность и энергия девушки, а поводом для необычного сюрприза стала ее шутка о том, что машина им не нужна, поскольку они быстро бегают, как гепарды.

Боня связалась с блогершей и предложила купить ей автомобиль, однако перевод денег занял около месяца. В итоге телеведущая отправила Алум Луме 20 тысяч долларов, а та приобрела машину стоимостью 17–18 тысяч долларов.