Басков рассказал, как спел в кулинарии и заработал свой первый рубль

Фото: Агентство "Москва"/Никита Журавок

Народный артист РФ Николай Басков заявил, что свой первый рубль заработал в Новосибирске, спев две песни в кулинарии, где проводили свадьбы. Об этом он рассказал в беседе с Москвой 24.

По словам певца, главное – не сидеть и не ждать, когда позовут. Так и получилось: Басков пришел купить что-нибудь в кулинарии, рядом с которой находилось кафе с игравшими там музыкантами. Он предложил им спеть.

"Говорю: "А можно я с вами спою?" Они так: "А че ты?" Я запел. И они офигели. Говорят: "А приходи, выступи у нас – на свадьбе споешь". И вот и все. И с этого все как бы тоже началось", – отметил артист.

Баскову 15 октября исполняется 50 лет. Он объяснил свое отношение к возрасту тем, что живет в другом состоянии: вчера для него прошлое, завтра – надежда, а сегодня – подарок. Он считает каждый день подарком для себя и не видит разницы в цифрах, потому что все зависит от состояния души.

"После того как я посмотрел в своем календаре, что 1 февраля буду участвовать в концерте Льва Валерьяновича Лещенко, которому 85 (лет. – Прим. ред.), я понимаю, что впереди еще очень много всего интересного", – резюмировал артист.

Большое интервью с Николаем Басковым выйдет 11 октября в 15:30 на телеканале Москва 24. Его также можно посмотреть на сайте m24.ru.

Ранее народный артист России признался, что работа и концерты помогают ему переживать непростой жизненный период. После выступления он особенно остро чувствует поддержку зрителей. Публику артист назвал своим стимулом, источником любви, эмоций и сил.

Недавно Владимир Путин наградил Баскова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Артист награжден за заслуги в области культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную работу.

