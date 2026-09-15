Николай Басков рассказал, что сцена спасает его от боли

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Народный артист России Николай Басков после концерта в Твери признался, что работа и концерты помогают ему переживать непростой жизненный период. Подробности своих проблем он раскрывать не стал, передает "Радио 1".

По словам Баскова, после выступления он особенно остро почувствовал поддержку зрителей. Публику артист назвал своим стимулом, источником любви, эмоций и сил.

"Сцена и работа, от которой я очень зависим, спасают меня от боли, живущей в моем сердце", – сказал исполнитель.

Откровенное признание прозвучало незадолго до юбилея певца: через месяц Баскову исполнится 50 лет.

Ранее певец был награжден Владимиром Путиным орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Басков получил награду за заслуги в области культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную работу. Народная артистка России Ольга Богданова получила такой же орден за аналогичные достижения.

