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15 сентября, 13:00

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после избиения и ограбления подростка в Барнауле

Фото: sledcom.ru

Следственное управление СК России по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по факту нападения на 16-летнего подростка в Барнауле. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что дело заведено по статье о грабеже, совершенном с применением насилия.

По информации следователей, об инциденте стало известно из социальных сетей 13 сентября. Подросток и его знакомый встретились с группой молодых людей в возрасте от 18 до 21 года. В ходе внезапно вспыхнувшего конфликта потерпевший был избит, а из его сумки похищено дорогостоящее имущество.

Всех участников конфликта удалось установить. Следователи дадут оценку действиям причастных к преступлению.

Ранее в Ленинградской области возбудили уголовное дело после сообщений в СМИ об избиении девочки сверстницами. При этом другие подростки снимали происходящее на видео. Инцидент произошел в поселке имени Свердлова Всеволожского района. Пострадавшая была доставлена в больницу с телесными повреждениями.

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