В Роскачестве рассказали о важности дозировки при употреблении сухофруктов и орехов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сухофрукты и орехи могут заменить свежие фрукты и стать источником энергии, но их употребление требует строгого контроля. Об этом сообщило издание RT со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

По мнению экспертов, в сухофруктах, за исключением витамина C, содержится большинство питательных веществ – калий, который необходим для сердца, медь, пищевые волокна и биоактивные соединения, наполненные полифенолами.

Полифенолы считаются мощными антиоксидантами, поскольку сохраняются в процессе сушки и положительно влияют на сосуды, артериальное давление и уровень глюкозы, а также важны для здоровой микрофлоры кишечника.

"Отдельного внимания заслуживает чернослив. Благодаря сочетанию клетчатки и пребиотика сорбита он обладает выраженным послабляющим действием, увеличивая объем стула и скорость его прохождения по кишечнику", – отметили специалисты.

Однако при употреблении сухофруктов следует помнить, что они насыщают меньше, чем свежие фрукты, и в них содержится в разы больше сахаров. Их легко переесть и получить избыток простых углеводов.

"Особую осторожность следует проявлять с продуктами, пропитанными сахарным сиропом (клюква, вишня, манго) – их стоит воспринимать исключительно как десерт", – объяснили в Роскачестве.

Орехи же полны микроэлементами, полезными жирами и антиоксидантами, но достаточно калорийны и тяжелы для желудка. Для здорового взрослого человека дневная норма – не более 30 граммов, кураги рекомендуется есть не больше 5–8 плодов. При этом орехи лучше есть отдельно от основных приемов пищи, желательно в дневное время, посоветовали эксперты.

Кроме того, при проблемах с ЖКТ – гастрите и панкреатите – орехи вовсе противопоказаны. Также быть осторожнее с орехами стоит беременным, кормящим матерям и аллергикам. Им необходимо согласовать с лечащим врачом конкретное количество и состав сухофруктов в рационе.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, что какао, чай с листьями облепихи и малины наиболее полезны для организма осенью. По ее словам, ягода богата витамином С, в ней есть много бета-каротина, предшественника витамина А, который отвечает за обновление слизистых. Также полезно делать чай с добавлением листьев смородины, поскольку в них очень много флавоноидов, которые снижают воспаление.