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14 сентября, 17:15

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Врач Вялов: остывший картофель полезнее горячего из-за резистентного крахмала

Врач рассказал о пользе остывшего картофеля

Фото: 123RF.com/akz

Остывший картофель полезнее горячего за счет образующегося в нем при охлаждении резистентного крахмала. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на телеграм-канал врача-гастроэнтеролога Сергея Вялова.

Специалист пояснил, что резистентный крахмал является особой разновидностью углеводов, который не расщепляется в тонком кишечнике. Он доходит до толстой кишки, где становится пищей для бактерий, которые вырабатывают бутират. Это вещество помогает восстанавливать стенки кишечника и снижает системное воспаление.

Вялов отметил, что во время варки крахмал набухает, а при охлаждении в холодильнике становится плотной кристаллической структурой, устойчивой к ферментам. Этот процесс затрагивает все крахмалистые продукты.

При этом он указал на разницу между обычным и резистентным крахмалом. Обычный повышает уровень сахара в крови и дает 4 килокалории на грамм, тогда как резистентный не повышает сахар, содержит 1,5 килокалории на грамм и выступает в качестве пребиотика.

Также, добавил специалист, вещество есть в зеленых бананах (порядка 4,5 грамма на плод), бобовых (2–5 граммов на 100 граммов), охлажденном рисе и макаронах al dente, овсянке (около 3,6 грамма на 100 граммов).

Вялов обратил внимание, что во время повторного разогрева структура резистентного крахмала разрушается и он превращается в обычный. Чтобы получить максимум пользы, картофель рекомендуется употреблять в охлажденном виде, например, добавляя в салаты.

Полезной дозой врач назвал от 20 до 30 граммов в день. Такое количество содержится в 2–3 остывших картофелинах. Более 45 граммов может привести ко вздутию и метеоризму из-за сильной ферментации бактериями.

Ранее диетолог Андрей Бобровский рассказал о пользе картофеля с кожурой. По его словам, в кожуре содержится много клетчатки и витаминов. Это хорошо влияет на работу сердца и кишечника. Кроме того, она удерживает все полезные вещества внутри клубня.

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