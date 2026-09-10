Роскачество: стакан гранатового сока закрывает до 15% суточной потребности в калии

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Гранатовый сок содержит множество витаминов и оказывает профилактическое действие. Об этом в беседе с RT сообщили в пресс-службе Роскачества.

По словам экспертов, в напитке содержатся витамины групп A, B, C, E, K и PP, калий, магний, медь и железо. Особенно полезны для человека флавоноиды, фенольные кислоты и эллаготанины. Таким образом, один стакан сока 200–250 миллилитров закрывает до 10% суточной потребности во флавоноидах и 15% – в калии.

В пресс-службе отметили, что сок полезен для сердечно-сосудистой системы, способствует снижению давления и уменьшению уровня "плохого" холестерина. Кроме того, его рекомендуют пить при анемии, для поднятия иммунитета, борьбы с воспалениями и профилактики ряда опухолей.

При этом лучше не пить больше одного стакана сока в день. Строгими противопоказаниями названы язва желудка и обострение гастрита, панкреатит, острые заболевания желчного пузыря, расположенность к запорам и синдром раздраженного кишечника. Кроме того, напиток не рекомендуется при артериальной гипертензии и детям до года.

Специалисты предупредили, что гранатовый сок, как и грейпфрутовый, может усилить действие некоторых лекарств, например статинов – препаратов для снижения холестерина. Если человек принимает их на постоянной основе, лучше предварительно проконсультироваться с врачом.

При выборе напитка в Роскачестве рекомендовали внимательно смотреть на название: на этикетке должно быть указано "сок", а не "нектар" или "напиток". Важны состав и цена – качественный гранатовый сок не бывает очень дешевым. В многослойной картонной упаковке фальсификат встречается нечасто, так как асептический розлив и защита от света лучше сохраняют свойства продукта. Натуральный сок, как правило, слегка коричневый, а не ярко-красный.

Ранее исполняющий обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина рассказала о пользе разбавленного водой сока свеклы. Она указала, что в этом корнеплоде много витаминов, также есть фолиевая кислота, железо, магний и бетаин. Все это благоприятно влияет на печень и сосуды.