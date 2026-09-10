10 сентября, 18:11Общество
В Подольске спасли провалившуюся в трубу собаку
Фото: телеграм-канал SHOT
В подмосковном Подольске спасли собаку, которая застряла в трубе. На помощь животному оперативно пришли сотрудники местного "Водоканала", экстренные службы и волонтеры, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию муниципалитета.
О происшествии спасателям рассказали местные жители. Специалисты прибыли на место и вместе с добровольцами организовали работы по освобождению пса. Его удалось вытащить примерно за полчаса. Животное не получило травм.
Собака застряла в десятиметровой трубе несколько дней назад. По словам руководителя фонда "Зверодело" Марии Тухфатуловой, пес забрался в наклонную конструкцию и не смог выбраться самостоятельно. По утрам жители слышали, как животное громко лаяло.
В администрации Подольска уточняли, что ранее на этом участке стояли забор и находилась свалка. Перед происшествием территорию очистили от мусора и начали выравнивать землю.
Спасатель в специальном снаряжении несколько раз пытался достать собаку из трубы, однако сделать это сразу не удалось. Чтобы животное не задохнулось, внутрь конструкции закачивали воздух.