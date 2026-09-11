Беспилотники ВСУ повредили гражданскую инфраструктуру в Саратове

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Гражданская инфраструктура Саратова оказалась повреждена в результате атаки вражеских дронов. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

На месте уже работают все необходимые оперативные службы. Предварительно, пострадавших среди местных жителей нет.

Ранее украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль в городе Шебекино Белгородской области. В результате удара погиб мужчина. Местные власти выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего.

В Курской области два человека пострадали при трех атаках украинских военных на многоквартирный дом в Железногорске. Около 500 человек, жильцов двух домов, оперативно эвакуировали.