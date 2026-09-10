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10 сентября, 18:10

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Le Monde: глава МВД Франции пригрозил телеканалу санкциями из-за журналистки РФ

Во Франции пригрозили санкциями телеканалу из-за эфира с журналисткой РФ

Фото: 123RF.com/havanaman

Французские власти потребовали проверить телеканал CNEWS после его эфиров с бывшим руководителем RT France Ксенией Федоровой. Глава МВД страны Лоран Нуньес направил соответствующее обращение в национальный регулятор Arcom, сообщает издание Le Monde.

По мнению министра, участие Федоровой в программах CNEWS может затрагивать интересы Франции. Журналистка ранее была выслана из страны, в отношении нее также применили меры по блокировке активов. Нуньес считает, что появление Федоровой в эфире, в том числе по видеосвязи, фактически позволяет обходить введенные против нее ограничения.

Глава МВД предупредил: если телеканал продолжит приглашать журналистку в свои программы, это может привести к возбуждению уголовных дел. В министерстве считают подобную практику возможным способом уклонения от исполнения государственных мер.

В CNEWS с такой оценкой не согласны. В конце августа руководство канала заявило, что продолжит приглашать Федорову в эфир. Также 2 сентября ведущий Готье Ле Бре сообщил, что юристы телеканала не нашли в действующем постановлении о высылке журналистки запрета на ее участие в программах посредством видеосвязи.

Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин предложит включить в новые санкционные списки Евросоюза "большое число" россиян. По его словам, страны ЕС продолжат работу над ограничениями против отдельных лиц в ближайшие недели.

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