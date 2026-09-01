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01 сентября, 06:59

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Politico: законопроект о новых санкциях против РФ столкнулся с оппозицией в США

Законопроект о новых санкциях против РФ столкнулся с оппозицией в США – СМИ

Фото: depositphotos/Kordin

Законопроект о новых антироссийских санкциях столкнулся с серьезными препятствиями в Палате представителей Конгресса США, его дальнейшая судьба остается неопределенной. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на свои источники.

По данным издания, документ может надолго застрять в нижней палате: против него выступают демократы, а республиканцы не проявляют достаточной заинтересованности. Руководство Республиканской партии не стало включать законопроект в список законодательных инициатив, которые планируется вынести на голосование на текущей неделе.

Отмечается, что группа конгрессменов внесла документ на рассмотрение Палаты представителей в августе. Аналогичная версия законопроекта была одобрена Сенатом США 7 августа. Позже у СМИ появлялась информация, что ряд законодателей недовольны формулировками, которые могут существенно расширить полномочия президента Дональда Трампа по введению импортных пошлин.

Законопроект предполагает введение ограничений в отношении высшего политического и военного руководства России, государственных компаний, а также вторичных санкций против торговых партнёров РФ.

Кроме того, документ допускает возможность введения пошлин в размере 100% на товары из стран, являющихся основными покупателями российских нефти и газа.

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Сюжет: Санкции
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