Reuters: Бессент исключил договоренности между РФ и США до урегулирования на Украине

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Глава Минфина США Скотт Бессент на встрече с министром финансов России Антоном Силуановым заявил, что Вашингтон не пойдет на экономические послабления для Москвы до завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным источника, Бессент подчеркнул, что никакие договоренности по экономическим вопросам или другим темам невозможны, пока боевые действия не будут прекращены.

Встреча министров прошла на полях заседания глав финансовых ведомств и управляющих центробанков стран G20 в Эшвилле (штат Северная Каролина). В российском Минфине сообщили, что стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия по финансовому треку, а также сотрудничество в рамках "Группы 20".

СМИ со ссылкой на представителя американского министерства финансов информировали, что в ходе беседы также затрагивался мирный план президента США Дональда Трампа.