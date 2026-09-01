В 2026 году на Эльбрусе кратно выросло число погибших восходителей

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С начала сезона восхождений 2026 года на Эльбрусе погибли 13 человек, включая одного ребенка. Это более чем в два раза превышает статистику за аналогичный период 2025 года, когда жертвами горы стали пять альпинистов, сообщила пресс-служба МЧС России.

В текущем году спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ВПСО) привлекались к проведению поисково-спасательных работ 64 раза. За это время помощь была оказана 99 восходителям, среди которых оказались двое детей, а также иностранные туристы из Монголии, Франции, Боснии и Индии.

Среди погибших с начала сезона числятся пять граждан Боснии и Герцеговины и один турист из Турции.

В МЧС подчеркнули, что основными причинами трагедий в горах остается человеческий фактор. Чаще всего к гибели приводит пренебрежение акклиматизацией, а также ошибки в подборе экипировки, организации питания и средств связи.

Ранее восемь альпинистов пропали на Эльбрусе. Они не вышли на связь в назначенное время. Маршрут группы был зарегистрирован.

Вскоре спасатели обнаружили группу. От медицинской и дальнейшей помощи альпинисты отказались.