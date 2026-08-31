ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на СВХ

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Авария с участием нескольких автомобилей произошла в районе Северянинского проезда, дома № 13с2 на Северо-Восточной хорде (СВХ). Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Движение в районе аварии затруднено. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Ранее три человека погибли после столкновения грузовика, легкового автомобиля и автобуса в Мясниковском районе Ростовской области. По информации правоохранителей, на 19-м километре трассы "Россия" водитель грузового авто Volvo наехал на металлический барьер, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Chery, а после – с автобусом Yutong. После удара машины загорелись.

